BARONE, Viola Park e tecnologia: l'intervento

Il direttore generale viola Joe Barone è intervenuto, direttamente da Edimburgo dove è in trasferta per la partita di Conference League della Fiorentina. al seminario sulle nuove tecnologie e in particolare sullo sviluppo del 5G che si svolge alla Fortezza. Il dg viola ha fatto un saluto e parlato di Viola Park e innovazione tecnologica: "Il Viola Park è un centro sportivo nuovo e innovativo perché basato proprio sulla tecnologia e che mette insieme tutte le varie componenti, unico soprattutto in Italia. Nasce grazie all'investimento di oltre 100 milioni di Rocco Commisso e voglio ringraziare lui ma anche i partner tecniologici che ci hanno affiancato in questa avventura. E mi auguro di avere questo convegno presto al Viola Park per parlarne ancora".

Ad illustrare come incide e quali servizi innovati può avere la Fiorentina grazie allo sviluppo del 5G c'era invece presente alla Fortezza con gli altri relatori il CTO viola Andrea Ragusin che ha spiegato: "La partnership con Wind 3 è importante perché con la tecnologia 5G ed una rete ad altissima affidabilità verrà messa a disposizione del Viola park un’infrastruttura in grado di supportare l’utilizzo di nuove tecnologie su tematiche come lo Smart Building. Una rete di sensori e di automazione in grado di andare ad affrontare tutto l’efficientamento energetico e di consumi di acqua che un complesso del genere ha e tutta la parte di sicurezza e video sorveglianza. Ma il 5G permetterà anche di controllare le performance dei giocatori da parte dell'allenatore. Ora ci sono le pettorine coon il GPS ma immaginate come saranno puntuali e precisi i dati con il 5G e sarà un aiuto anche per lo staff medico in caso di infortuni perché si potrà capire meglio la causa".