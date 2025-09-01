Ufficiale

La Fiorentina saluta Ikoné definitivamente: il francese è un giocatore del Paris FC

© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 20:32Primo Piano
di Redazione FV

Era ormai noto da ore, adesso è anche ufficiale: la Fiorentina si separa una volta per tutte da Jonathan Ikoné, ceduto a titolo definitivo al Paris FC per 3 milioni di euro. Ad annunciarlo è la stessa società viola col seguente comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Ikoné al Paris F.C.".