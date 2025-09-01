Calciomercato Accordo tra club ma Sabiri rifiuta il trasferimento al Monza

Avevamo detto del pessimismo sull'operazione che avrebbe portato Abdelhamid Sabiri al Monza in serie B. I due club avevano raggiunto l'accordo (nel Monza il direttore sportivo è l'ex Nicolas Burdisso) ma il giocatore non era convinto e infatti ha rifiutato la proposta dei brianzoli. Dopo Richardson che ha rifiutato il Verona (che è poi andato su Gagliardini), così anche l'altro marocchino resta in viola.