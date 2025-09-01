Calciomercato
Beltran al Valencia in prestito: formula e cifre precise
FirenzeViola.it
Lucas Beltran è vicino al trasferimento al Valencia in prestito secco ed oneroso alla cifra di 1 milione. Il club spagnolo dunque non ha nessun diritto di riscatto sul giocatore che a giugno tornerà alla Fiorentina.
