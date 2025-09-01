Beltran al Valencia in prestito: formula e cifre precise

Calciomercato

Beltran al Valencia in prestito: formula e cifre preciseFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:10Primo Piano
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati all'Hotel Sheraton di Milano - Pietro Lazzerini e Niccolò Santi

Lucas Beltran è vicino al trasferimento al Valencia in prestito secco ed oneroso alla cifra di 1 milione. Il club spagnolo dunque  non ha nessun diritto di riscatto sul giocatore che a giugno tornerà alla Fiorentina.