Fiorentina-Napoli è allerta rossa: ipotesi cambio orario, verso lo stop ai tifosi napoletani
Questa mattina sulle pagine de Il Mattino si fa il punto sulla trasferta del Napoli a Firenze in programma tra due settimane dopo la sosta. Sarebbe già allerta rossa al Viminale, si legge sul quotidiano, dopo che la prefettura del capoluogo toscano ha fatto sapere che per quella gara la capienza del settore ospiti non sarà superiore a 340 posti, limitazioni legate ai lavori in corso. Questa limitazione sta per spingere il Viminale a far scattare il divieto di trasferta a Firenze per i residenti in Campania e non si esclude che possa anche essere chiesto alla Lega Calcio l'anticipo pomeridiano del match, al momento previsto alle ore 20:45 di sabato 13 settembre.
Ma non solo: in queste ore questura e prefettura sono al lavoro anche per evitare che molti tifosi del Napoli possano sottoscrivere la tessera del tifoso violo proprio per acquistare il tagliando in altro settore dello stadio. Con ogni probabilità il settore ospiti con 340 posti disponibili resterà aperto ai tifosi del Napoli con la tessere del club azzurro residenti nel resto d'Italia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati