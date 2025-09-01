Calciomercato

Per Sabiri occhio all'opzione Monza: si lavora per un altro prestito secco

Redazione FV
P. Lazzerini, N. Santi

Abdelhamid Sabiri potrebbe lasciare la Fiorentina. Questa la notizia dell'ultim'ora che rimbalza dallo Sheraton di Milano a Firenze. A circa un'ora dal gong del mercato, i viola stanno cercando di piazzare tanti, tantissimi calciatori. Tra questi, ecco che spunta anche un centrocampista che sembrava essere stato rilanciato da Stefano Pioli.

Da esubero a subentrante, nell'andata di Conference col Polissya, il marocchino sembrava potesse far parte della rosa 2025/26. Adesso però per lui si apre l'opportunità del Monza. Il club brianzolo lo prenderebbe con la formula del prestito secco, la Fiorentina apre a questa soluzione, da convincere il calciatore, che sembra titubante sull'opzione Serie B.
 