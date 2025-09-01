Calciomercato Pessimismo per le uscite di Richardson e Sabiri: giocatori poco convinti. Il primo salta, il secondo riflette

Quando mancano meno di trequarti d'ora alla chiusura del calciomercato, c'è pessimismo nella chiusura delle operazioni in uscita che riguardano Richardson (che potrebbe essere saltato del tutto) e Sabiri. Il primo ha avuto un sondaggio del Verona, mentre c'è stato un blitz del Monza per Sabiri ma entrambi i giocatori non sono convinti della destinazione. Il Verona nel frattempo però, proprio per le titubanze del viola, è vicino ad un altro centrocampista, Roman Faivre del Bournemouth ma anche a Gagliardini (come riporta Sky). Ultimi minuti dunque decisivi.