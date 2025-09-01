Calciomercato

Pessimismo per le uscite di Richardson e Sabiri: giocatori poco convinti. Il primo salta, il secondo riflette

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:17Primo Piano
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati all'Hotel Sheraton di Milano - Pietro Lazzerini e Niccolò Santi

Quando mancano meno di trequarti d'ora alla chiusura del calciomercato, c'è pessimismo nella chiusura delle operazioni in uscita che riguardano Richardson (che potrebbe essere saltato del tutto) e Sabiri. Il primo ha avuto un sondaggio del Verona, mentre c'è stato un blitz del Monza per Sabiri ma entrambi i giocatori non sono convinti della destinazione. Il Verona nel frattempo però, proprio per le titubanze del viola, è vicino ad un altro centrocampista, Roman Faivre del Bournemouth ma anche a Gagliardini (come riporta Sky). Ultimi minuti dunque decisivi.