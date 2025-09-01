Calciomercato Beltran-Valencia, ci siamo: l'argentino in Liga in prestito secco

Dopo settimane di no, Lucas Beltran si è deciso: l'attaccante argentino della Fiorentina, separato in casa dai viola da inizio agosto, giocherà nel Valencia. Alla fine il club spagnolo ha aperto al trasferimento: dopo due anni a Firenze il Vikingo si trasferirà in Liga con la formula del prestito secco. Tutto fatto, manca solo l'ufficialità del passaggio.

Dopo aver fatto parte del ritiro inglese della Fiorentina e aver giocato la prima gara della tournée col Leicester, Beltran è stato pian piano messo ai margini della rosa. Escluso anche dalla lista dei numeri di maglia (la sua nove è passata sulle spalle di Dzeko) l'argentino ha prima detto no al Flamengo, poi rifiutato l'offerta del Cska Mosca, con entrambe le squadre che avevano trovato la quadra con la Fiorentina. Alla fine il classe 2001 ha ottenuto quello che voleva: rimanere in uno dei top cinque campionati europei.