Niente Under 21 per Fortini. A sostituire Kayode sarà Favasuli, altro ex viola
Dietrofront per quanto riguarda la Nazionale Under 21, in particolare per chi sostituirà Michael Kayode che ha lasciato poche ore fa il ritiro di Tirrenia degli Azzurrini per infortunio. L'ex esterno viola doveva inizialmente essere sostituito da Niccolò Fortini, classe 2006 che farà parte della squadra di Stefano Pioli, ma alla fine il ct Silvio Baldini ha preferito virare su un altro ex Fiorentina come Costantino Favasuli. Attualmente al Catanzaro, sarà lui a fare le veci di Kayode con la Nazionale Under 21.
