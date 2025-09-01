RFV Martorelli sul mercato viola: "Il vero colpo? Tenere Kean. Comuzzo resta: crescerà"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato e storico agente, ha preso la parola su Radio FirenzeViola direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano per commentare le mosse di questa campagna acquisti-cessioni della Fiorentina.

Martorelli, la Fiorentina ha rifiutato un'offerta da parte dell'Atalanta nelle scorse ore di 20 milioni di euro: che ne pensa?

"Mi sembra sia giusto: già nel mercato invernale la società aveva rifiutato un'offerta importante di oltre 30 milioni. Quest'estate c'erano state quantomeno delle chiacchiere, tra cui quella dell'Al Hilal, quindi io penso che la linea della società sia coerente con quelle che sono poi le logiche di questo momento legate a un giovane molto interessante, un giocatore importante su cui la Fiorentina fa grande affidamento: avrà tutto il tempo per poter crescere, per poter migliorarsi. Il fatto di aver rinunciato a 20 milioni non mi stupisce, anzi mi sarei stupito se fosse avvenuto il contrario".

Barak si trasferisce in prestito alla Sampdoria: la sorprende questa operazione last-minute?

"Sì, onestamente sì, perché considero Barak un ottimo giocatore e penso che poteva anche restare in categoria. Il fatto di aver fatto questa scelta con una grande società che però che sta attraversando dei momenti non bellissimi, mi sorprende. Gli avranno garantito delle prospettive importanti anche per il futuro".

Tornando al mercato in entrata, c'è un innesto in casa viola che le è piaciuto più di altri?

"Più che un acquisto è una conferma, quella di Kean. Penso che la società sia stata bravissima a fare tutto il possibile per farlo rimanere in maglia viola. Penso che sia stata l'operazione più importante. Seguita da altre operazioni che ritengo valide, tra queste quella legata a un giocatore che a me piace tanto, ovvero Roberto Piccoli".