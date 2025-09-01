FirenzeViola Mercato chiuso! Spesi 90 mln, entrate per 30 mln: il saldo viola è di circa -60 milioni

vedi letture

Ore 20, si è chiusa nei principali campionati la sessione estiva del calciomercato 2025 (in Spagna chiusura alle 24). Quasi tre mesi di trattative e di affari che hanno visto la Fiorentina spendere oltre 90 milioni di euro, a fronte di entrate di poco superiori ai 30 milioni. Il saldo è dunque “in rosso” di circa 60 milioni.

Quello di Roberto Piccoli è l’arrivo più costoso (25 milioni + bonus), seguito da Sohm (15 milioni). Rilevanti anche le spese per i riscatti: Fagioli (13,5 milioni), Gudmunsson (13 milioni), Gosens (7,5 milioni). E poi Fazzini (arrivato per 10 milioni dall’Empoli).

Alla voce cessioni spiccano Kayode, riscattato dal Brentford per 17,5 milioni, e altre operazioni minori. Inoltre sono arrivati circa 9,5 milioni dal passaggio di Ghilardi dal Verona alla Roma (la Fiorentina aveva il 50% sulla rivendita) e dal riscatto di parte del cartellino di Fruk dal Rijeka.

Ricordiamo che nel conteggio del saldo di questo calciomercato (-60 milioni) non figurano le cessioni di Amrabat e Nico Gonzalez, che FirenzeViola.it (LEGGI QUI) e la Fiorentina (nel suo bilancio ufficiale) avevano già conteggiato al 2024. Quella di Amrabat era infatti una cessione in prestito con obbligo di riscatto, mentre quella di Nico Gonzalez era una cessione con obbligo di riscatto a determinate condizioni così facili da raggiungere che perfino la Juventus aveva considerato fin da subito definitivo il trasferimento (LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO DI FIRENZEVIOLA).

Ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina (le cifre sono ufficiose) in questo calciomercato estivo 2025

ARRIVI

Abdelhamid Sabiri (c) (fine prestito, Al Taawon)

Nicolas Valentini (d) (fine prestito, Verona)

Michael Folorunsho (c) (fine prestito, Napoli)

Oliver Christensen (p) (fine prestito, Salernitana)

Jonathan Ikoné (a) (fine prestito, Como)

Gino Infantino (c) (fine prestito, Al Ain)

Christian Kouamé (a) (fine prestito, Empoli)

Alessandro Bianco (c) (fine prestito, Monza)

M'bala Nzola (a) (fine prestito, Lens)

Riccardo Sottil (a) (fine prestito, Milan)

Filippo Distefano (a) (fine prestito, Frosinone)

Dimo Krastev (d) (fine prestito, Ternana)

Josip Brekalo (a) (fine prestito, Kasimpasa)

Lorenzo Amatucci (c) (fine prestito, Salernitana)

Robin Gosens (d) (definitivo, Union Berlino) risc. 7,5 mln

Nicolò Fagioli (c) (definitivo, Juventus) risc. 13,5 mln + 3 bonus + 10% riv.

Edin Dzeko (a) (definitivo, Fenerbahce) svinc.

Albert Gudmundsson (a) (definitivo, Genoa) risc. 13 mln

Jacopo Fazzini (c) (definitivo, Empoli) 10 mln

Mattia Viti (d) (prestito con dir. risc., Nizza) ev. risc. 4,5 mln

Eman Kospo (d) (definitivo, Barcellona) 0,4 mln

Luca Lezzerini (p) (definitivo, Brescia) svinc.

Simon Sohm (c) (definitivo, Parma) 15 mln + 1 bonus + 5% plusv.

Roberto Piccoli (a) (definitivo, Cagliari) 25 mln + 2 bonus + 10% riv.

Hans Nicolussi Caviglia (c) (prestito con dir./obbligo risc., Venezia) 1 mln + ev. risc. 7 mln

Tarik Lamptey (d) (definitivo, Brighton) 6 mln + bonus

TOTALE SPESE: 91,4 mln + bonus

PARTENZE

Andrea Colpani (c) (fine prestito, Monza)

Yacine Adli (c) (fine prestito, Milan)

Danilo Cataldi (c) (fine prestito, Lazio)

Michael Kayode (d) (definitivo, Brentford) risc. 17,5 mln

Michael Folorunsho (c) (fine prestito, Napoli)

Nicolò Zaniolo (c) (fine prestito, Galatasaray)

Oliver Christensen (p) (prestito, Sturm Graz)

Nicolas Valentini (d) (prestito, Verona)

Filippo Distefano (a) (prestito, Carrarese)

Josip Brekalo (a) (definitivo, Real Oviedo) risoluz.

Dimo Krastev (c) (prestito, Siracusa)

Pietro Terracciano (p) (definitivo, Milan)

Cristiano Biraghi (d) definitivo, Torino) risc. 0,1 mln

Lorenzo Amatucci (c) (prestito, Las Palmas)

Costantino Favasuli (d) (definitivo, Catanzaro)

Maat Daniel Caprini (a) (prestito, Mantova)

Tommaso Rubino (c) (prestito, Carrarese)

Matias Moreno (d) (prestito con dir. risc. e controrisc., Levante) 0,5 mln + ev. risc. 15 mln

M'bala Nzola (a) (prestito con dir.risc. e controrisc., Pisa) ev. risc 5 mln

Riccardo Sottil (a) (prestito, Lecce) 0,5 mln

Alessandro Bianco (c) (prestito, PAOK)

Antonin Barak (c) (prestito, Sampdoria)

Jonathan Ikoné (a) (definitivo, Paris FC) 3 mln

Lucas Beltran (a) (prestito, Valencia) 1 mln (da ufficializzare entro le 24)

TOTALE: 22,6 mln

ALTRE ENTRATE

% sul passaggio di Ghilardi (d) (dal Verona alla Roma) 4 mln

riscatto di Fruk (c) dal Rijeka 4,5 mln

TOTALE: 9,5 mln

TOTALE ENTRATE: 32,1 mln

SALDO: -59,3 mln

