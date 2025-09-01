Fiorentina, tentativo per Brescianini dell'Atalanta. Occhio a Parisi, sondaggio del Bologna
FirenzeViola.it
La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina. Nonostante il dg Alessandro Ferrari ieri prima della gara con il Torino abbia detto che "la Fiorentina è a posto così", mai dire mai. C’è Parisi sul filo. Ieri ha fatto un sondaggio il Bologna. I dirigenti viola aspettano anche una proposta del Verona per Barak. E c’è fermento intorno a Beltran. È un’idea di diversi, non ultimo il Cagliari.
Però la Fiorentina dovrebbe aprire al prestito. Infine Richardson, chiesto dal Pisa, che potrebbe andare via in prestito secco. Dalla Spagna si registra l’apertura a trattare di Ceballos. Nome che può diventare un’occasione per le ultime ore. Spifferi raccontano anche di un tentativo per Brescianini dell’Atalanta.
Primo Piano
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
