Come sta andando Mastantuono? L'analisi di Ultimo Uomo: "In questa Fiorentina o nuota o affoga"

Sul sito "Ultimo Uomo" il giornalista Daniele Manusia compie un'interessante analisi sull'impatto di Franco Mastantuono sulla Fiorentina e sulla Serie A, partendo dal paragone con Nico Paz e chiarendo come quello viola rispetto a quello del Como sia un contesto ancora altamente disfunzionale. Ecco alcuni passaggi interessanti:

Il suo passaggio a Firenze può essere letto solo in un modo: nuota o affoga (...). Pochi giocatori offensivi hanno il volume di gioco di Franco Mastantuono: è il giocatore che dribbla di più in Serie A. Non quello che dribbla meglio, con la percentuale di successo maggiore cioè (a lui ne riesce meno della metà) ma in assoluto è insieme a Soulé quello che ne ha fatti di più (19) e che ne tenta di più in media per 90 minuti (4.3)(…). Nella Fiorentina, Mastantuono è il giocatore che calcia di più verso la porta, nel campionato solo Nico Paz calcia più di lui. Mastantuono però ha generato più xG totali, 3.2, il sesto dato di tutta la Serie A, da cui ha ricavato già 4 gol (Nico è fermo a 3 gol da 2.9 xG). Se si escludono i centravanti, solo Kvernadze e Ghedjemis hanno una percentuale di tiri, sul totale dei tocchi del pallone, come quella di Mastantuono: 5% (…).

È il giocatore della Fiorentina con più tocchi in area di rigore e in Serie A è il quinto giocatore per somma di passaggi ricevuti ed effettuati negli ultimi 20 metri di campo (Nico è terzo). È l’ottavo del campionato per passaggi chiave (Nico fuori dalla top ten) e il migliore della Fiorentina in questa statistica, così come è quello ad aver generato più Expected Assist della Viola dopo Ndour (1.72), anche se è ancora fermo a zero assist. E poi ci sono i numeri difensivi. Dopo Noslin è il secondo con più pressioni e riaggressioni in Serie A, in media su 90 minuti, nella Fiorentina è anche il giocatore con più intercetti, il secondo per tackle e intercetti sommati, dopo Fagioli, e quello con più azioni difensive. Il terzo per recuperi difensivi dopo De Gea e Ndour, e a parimerito con Dragusin.

Mastantuono è il giocatore più presente, quello più sollecitato e ricercato dai compagni, quello che si rende più disponibile, che si sbraccia di più per farsi dare palla; ed è anche quello che prova a fare più spesso una giocata decisiva. È rarissimo vederlo conservare il possesso senza risalire il campo almeno di qualche metro, senza puntare un difensore verso l’interno o lungolinea, trascinandosi dietro il pallone incollato al sinistro. Non è una forza della natura, perché non ha l’esplosività dei talenti atletici naturali (ci dovrà lavorare) ma riesce a sfruttare la propria rapidità per mettersi tra palla e avversario dopo essersela allungata. Si districa bene negli spazi stretti, anche se non ha l’equilibrio da funambolo di giocatori come Cherki o Messi, con un baricentro più basso del suo e un maggiore controllo tecnico. Viene quasi da dire che Mastantuono non è davvero eccezionale quasi in niente (che sarebbe un’esagerazione, perché la sua qualità palla al piede è inferiore solo a quella di una manciata di fenomeni) ma che è la somma dei suoi sforzi, la sua ostinazione, a renderlo un giocatore speciale (…).

Un Mastantuono che può permettersi di fare di meno all’interno delle sue partite, che può lasciare di più da fare ai suoi compagni di squadra. Ma siamo sicuri che questo gli gioverebbe? Considerando che la stagione a Madrid è andata male anche per il ruolo più marginale che aveva, per la sua incapacità di essere decisivo con poche palle, Mastantuono in realtà ha bisogno proprio di questo. È un giocatore che vede ancora poco i propri compagni, che fatica a legare con loro molto più di quanto non fatichi a strappare palla al piede. Deve insistere sulle proprie qualità, che già oggi gli permettono di girarsi sul piede sinistro sempre e comunque, marcato stretto o accompagnato da un difensore che temporeggia, spalle alla porta o in conduzione frontale (…). Come sta andando per ora Franco Mastantuono? Sta andando avanti, con ostinazione e col pallone incollato al piede sinistro.

