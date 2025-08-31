Ancora due giorni di mercato in entrata, ma per le uscite c'è più tempo: le date
Con l'arrivo di Nicolussi Caviglia e Lamptey la Fiorentina ha messo a segno un altro colpo dopo Dzeko, Fazzini, Viti, Sohm e Piccoli. Per chiudere altre trattative la società viola, come tutti i club italiani ha tempo fino al 1° settembre alle ore 20, a meno che non si tratti di svincolati. Ma per le uscite, come accaduto anche negli anni passati, c'è più tempo almeno per alcune leghe visto che in alcuni paesi il calciomercato chiude anche molto dopo. Ad esempio per Lucas Beltran, un possibile ritorno al River si fa sempre più complicato, dato che il mercato argentino chiude questa sera. Sempre più probabile quindi una sua permanenza.
Ecco le date di chiusura dei principali mercati mondiali per l'estate 2025/26:Giappone: giovedì 21 agosto
Argentina: domenica 31 agosto
USA: venerdì 22 agosto
Scozia: sabato 30 agosto
Svezia: sabato 30 agosto
Francia: lunedì 1 settembre
Portogallo: lunedì 1 settembre
Spagna: lunedì 1 settembre
Danimarca: lunedì 1 settembre
Germania: lunedì 1 settembre
Inghilterra: lunedì 1 settembre
Italia: lunedì 1 settembre
Olanda: lunedì 1 settembre
Uruguay: martedì 2 settembre
Norvegia: mercoledì 3 settembre
Brasile: mercoledì 3 settembre
Austria: venerdì 5 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
