Calciomercato Richardson in uscita. Per il marocchino c'è l'ipotesi Pisa in prestito secco

vedi letture

Amir Richardson rimane uno dei giocatori che la Fiorentina vorrebbe sistemare altrove in questi ultimi due giorni di mercato (la chiusura in Italia e nei maggiori campionati è domani alle ore 20). Come appreso dalla nostra redazione, il marocchino è un calciatore in uscita e dopo le voci degli ultimi giorni, una possibilità che sta emergendo per il suo futuro è quella del Pisa. I nerazzurri hanno già avuto rapporti coi viola per l'arrivo di Nzola e adesso si è aperta la pista Richardson, che potrebbe andare a giocare all'ombra della Torre con la formula del prestito secco.