FirenzeViola Fiorentina, sprint finale di mercato: fari su Dani Ceballos, saltato Lindelof e il punto sulle uscite

vedi letture

Alla vigilia dell’ultimo giorno di calciomercato, la Fiorentina si prepara al rush finale con alcune mosse che potrebbero cambiare il volto della rosa di Stefano Pioli. La notizia che accende l’entusiasmo dei tifosi viola arriva da La Gazzetta dello Sport: Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, sarebbe nel mirino della società gigliata. Ci sarebbero stati infatti dei contatti nelle ultime ore tra l'entourage del giocatore e la dirigenza viola. Il calciatore è in uscita dai Blancos e, almeno sul fronte del giocatore, ci sarebbe apertura a una possibile trattativa.

La Fiorentina, dal canto suo, osserva con interesse ma resta prudente: l’operazione è subordinata alle cessioni che il club spera di chiudere entro la fine del mercato. A complicare il tutto, però, sono le dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa da Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid: “Ho parlato con lui, ma quello che penso non cambia nulla. Resta qui, è un altro in squadra. E sono contento di lui”. Parole che raffreddano l’ipotesi di un addio imminente, ma che non chiudono completamente la porta a un colpo last minute da parte dei viola.

Sul fronte difensivo, sembra ormai saltato l'affare Lindelof. Il centrale svedese rimarrà in Inghilterra, dato che l'Aston Villa ha bruciato tutti e ha affondato il colpo. Il club di Birmingham sta per chiudere per lo svedese, si stanno definendo gli ultimi dettagli dopo che ieri sera è stata inviata una proposta per anticipare l'Everton e soprattutto la Fiorentina, che aveva messo in stand-by la situazione, in attesa di vendere per far spazio proprio all'ex United. Per il difensore è pronto un contratto biennale che firmerà nelle prossime ore. La società viola adesso è costretta a guardare altrove.

Capitolo uscite: resta affollato l’elenco dei giocatori in esubero. Lucas Beltran, Amir Richardson e Antonín Barák sono tutti profili da piazzare, per esigenze tecniche ma anche economiche. Finora, però, non sono arrivate offerte concrete, e si lavora anche a soluzioni in prestito. Dopo Bianco, che andrà al Paok Salonicco, anche Jonathan Ikone sembra aver trovato una sistemazione. Il calciatore infatti tornerà in patria, è stato trovato un accordo con il Paris FC. Quindi il mercato della Fiorentina è tutt’altro che chiuso. In queste ultime 24 ore i dirigenti gigliati dovranno stringere i tempi per cessioni cruciali e per affondare eventualmente il colpo su nomi di prestigio come Ceballos. Il tempo stringe, ma le ambizioni viola restano alte.