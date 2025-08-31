Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: subito Piccoli titolare. Panchina per Fagioli, dentro Mandragora
Alle 18.30 fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Torino per la gara Torino-Fiorentina valida per la seconda giornata di campionato. Stefano Pioli sceglie di schierare subito il tridente pesante, con Gudmundsson dietro a Piccoli e Kean. Esordio per l'ex Cagliari, con la squadra viola che torna quindi al 3-4-1-2. In mezzo al campo panchina per Fagioli, insieme a Sohm c'è Mandragora.
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Maximilian Mihai Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Zapata, Njie.
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Pablo Mari, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi.
