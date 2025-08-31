Torino-Fiorentina 0-0, palla gol per Piccoli, che spreca davanti a Israel

Oggi alle 19:07Primo Piano
di Redazione FV

È di Roberto Piccoli la miglior occasione dei viola nel primo tempo. L'ex Cagliari riceve un'imbucata da Sohm e si ritrova davanti a Israel, che gli chiude la porta su un tiro forte sul primo palo. Si resta sullo 0-0.