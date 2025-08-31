Torino-Fiorentina 0-0, ammonito Sohm, Dodo prova il gran gol. Ma non si sblocca la gara

Oggi alle 18:53Primo Piano
di Ludovico Mauro

Arriva a Simon Sohm il primo giallo della gara. Il centrocampista commette fallo a metà campo dopo un pallone coperto male da Piccoli, mentre pochi minuti prima era stato Dodo a provare il gran gol da centrocampo dopo un'uscita fuori area di Israel. Tentativo a vuoto, non si sblocca la gara di Torino.