Torino-Fiorentina 0-0, qualche palla gol ma senza reti. Ndour dà il cambio a Mandragora

© foto di Federico De Luca 2025
Redazione FV

Alla metà del primo tempo le squadre sono più lunghe e la partita è un po' più divertente, ma non si sblocca il punteggio nonostante un paio di occasioni per parte generate da mischioni in area. Poi è Mandragora a lasciare il campo per Ndour, con Pioli che si gioca così il terzo cambio.