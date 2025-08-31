Ferrari chiude a Ceballos: "Con lui niente, siamo a posto con Lamptey. Su Comuzzo..."
Il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita di Torino-Fiorentina. Queste le sue parole sul rinnovo di Kean: "È stata una bella storia, iniziata bene lo scorso anno con fiducia tutta restituita sul campo. Abbiamo cercato col presidente una soluzione rapida per tenerlo, lui voleva rimanere e quindi è stato abbastanza semplice".
Il vostro mercato è chiuso o possiamo aspettarci ancora qualcosa? Magari Ceballos?
"No, Ceballos niente. Con Lamptey siamo praticamente a posto, rimangono 24 ore di frenesia ma noi siamo a posto. Ci sono magari situazioni da chiudere in uscita, anche per mandare qualche ragazzo a giocare".
Quanto è difficile pensando al fatto che sia la quarta trasferta di fila?
"Sono state impegnative, per tutti. Torneremo a giocare al Franchi il 13 settembre, purtroppo la situazione dello stadio è complicata per noi. Ma i tempi non promettono bene".
Comuzzo resta a Firenze?
"Comuzzo gioca anche oggi, dall'Atalanta non è arrivato nulla. Sta qua con noi. Resta al 100%? Posso dirvi che è qui con noi, secondo me resta. Se poi arriva chissà cosa o Pietro chiede di andare via, magari cambia lo scenario ma non ci risulta".
