Kean torna sul rinnovo: "Sono a casa, mai pensato di andar via. L'obiettivo ora è il Mondiale"

vedi letture

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport commenta così il suo rinnovo di contratto coi viola prima del match col Torino: "Sono molto contento di continuare qui, mi hanno dato tantissimo e sta a me dare ancora di più. Hanno creduto me e io sono felice, questo è l'importante".

Qual è la cosa che più di tutti l'ha convinta a rimanere?

"Firenze, i miei compagni che mi hanno dimostrato un amore grandissimo. Tutto questo mi è stato vicino e mi ha dato tanta forza".

C'è stato un momento in cui ha pensato di partire?

"Andar via non è mai stato nelle mie scelte. Sono sempre stato bene qui, perché andar via da casa?".

Adesso andrà in Nazionale. Quali sono gli obiettivi?

"L'obiettivo è il Mondiale, adesso sono molto concentrato su questa gara e subito dopo ci sarà la Nazionale con due partite molto importanti. Sarà importante fare bene anche lì".