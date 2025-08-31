Calciomercato Ceballos, c'è la disponibilità a trattare: dipenderà dalle cessioni

La notizia del giorno in casa Fiorentina è sicuramente quella pubblicata questa mattina da La Gazzetta dello Sport di un possibile interessamento dei viola per Dani Ceballos del Real Madrid (QUI la notizia completa). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione tra i viola e l'entourage del calciatore, in uscita dai Blancos, ci sarebbero stati dei contatti nelle ultime ore. La disponibilità a trattare un possibile trasferimento in viola c'è, tanto però dipenderà dalle cessioni che riuscirà a fare in questi ultimi due giorni di mercato la Fiorentina. Dani Ceballos intanto, il cui contratto con il Real Madrid scadrà nel giugno del 2027, è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Settimana scorsa sembrava tutto fatto per il suo approdo al Marsiglia ma la trattativa è sfumata con l'ex Arsenal che non era convinto della destinazione francese. In Spagna il Real Betis aveva pensato di riportarlo al Benito Villamarin mentre in Italia, oltre ai viola, piace alla Juventus di Igor Tudor.