Niente Fiorentina per Lindelof: affare saltato, firma un biennale con l'Aston Villa
FirenzeViola.it
Non sarà in Italia il futuro di Victor Lindelof: il difensore ex United, attualmente svincolato, era un obiettivo della Fiorentina ma dovrebbe continuare in Premier League. L'Aston Villa sta infatti per chiudere per lo svedese, riferisce Fabrizio Romano. Si stanno definendo gli ultimi dettagli dopo che ieri sera è stata inviata una proposta per anticipare Everton e viola. Per il difensore è pronto così un contratto biennale con l'Aston Villa.
Pubblicità
Primo Piano
A Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)di Tommaso Loreto
Le più lette
1 Fiorentina, sprint finale di mercato: fari su Dani Ceballos, saltato Lindelof e il punto sulle uscite
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, sprint finale di mercato: fari su Dani Ceballos, saltato Lindelof e il punto sulle uscite
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com