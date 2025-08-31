Niente Fiorentina per Lindelof: affare saltato, firma un biennale con l'Aston Villa

Non sarà in Italia il futuro di Victor Lindelof: il difensore ex United, attualmente svincolato, era un obiettivo della Fiorentina ma dovrebbe continuare in Premier League. L'Aston Villa sta infatti per chiudere per lo svedese, riferisce Fabrizio Romano. Si stanno definendo gli ultimi dettagli dopo che ieri sera è stata inviata una proposta per anticipare Everton e viola. Per il difensore è pronto così un contratto biennale con l'Aston Villa.