Corsa contro il tempo per Mastantuono: già oggi sarà al Viola Park

La Nazione si concentra su Franco Mastantuono e sul suo rientro anticipato a Firenze in vista della trasferta di sabato al Ferraris. Il classe 2007 è tornato in città già ieri sera, guadagnando così qualche ora preziosa per recuperare dal lungo viaggio e dal fuso orario dopo gli impegni con l'Argentina. Mastantuono ha giocato circa novanta minuti complessivi nelle tre gare della Selección e, nell'ultima contro il Benin, è entrato nei dieci minuti finali prendendo parte anche alla serata dedicata all'addio di Lionel Messi, definito da lui stesso un idolo fin dall'infanzia.

Oggi l'argentino è atteso al Viola Park, ma potrebbe svolgere un lavoro individuale prima dell'unica vera seduta con i compagni prevista domani, alla vigilia della gara. La Nazione sottolinea così come la sua presenza dal primo minuto resti in salita: la decisione spetterà a Paolo Vanoli, orientato al momento a partire con Mastantuono dalla panchina e a puntare su un giocatore che abbia avuto maggiore continuità di allenamento durante la sosta.