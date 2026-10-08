Chi in attacco contro il Genoa? Per il Corriere dello Sport Pellegrino favorito su Beto

Nel percorso di avvicinamento al Genoa, la Fiorentina ha svolto ieri un allenamento pomeridiano al Viola Park, con Fagioli, Ndour e Njie rientrati dalle nazionali e utilizzati soltanto in parte. Mastantuono era ancora assente, ma ha poi anticipato il ritorno a Firenze. Oggi nuova seduta, domani la rifinitura: verso il Ferraris Jimenez e Dragusin sono candidati a partire titolari, con Atta disponibile e Pellegrino favorito in attacco su Beto.

Spazio anche a Wilfried Gnonto, che ha parlato del proprio inserimento a Firenze e della sua condizione, spiegando di sentirsi bene ma di avere ancora margini di crescita. L'attaccante ha poi confrontato Serie A e Premier League, sottolineando come in Inghilterra gli allenamenti siano più brevi e meno tattici, ma anche più intensi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

