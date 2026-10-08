Ottobre mese verità, la Nazione: "In un mese capiremo il valore della Fiorentina"

La lunga sosta per le nazionali è ormai alle spalle e per Paolo Vanoli arriva il momento di verificare sul campo il lavoro svolto nelle ultime settimane. La sfida contro il Genoa aprirà un periodo particolarmente impegnativo per la Fiorentina, con sei partite prima della prossima pausa e diversi incroci con squadre costruite per puntare alle zone alte della classifica.

Per La Nazione, questa fase servirà soprattutto a capire la reale consistenza della nuova Fiorentina. Vanoli ha sfruttato la lunga sosta come una sorta di seconda preparazione, lavorando sulla squadra dopo il difficile avvio dell'era Grosso e cercando di restituire fiducia all'ambiente. Adesso, però, saranno risultati e prestazioni a stabilire quanto possa crescere il livello della formazione viola. Nessuna tabella di marcia e nessun traguardo dichiarato: il mese che si apre dovrà servire a misurare ambizioni e margini di miglioramento, senza accontentarsi ma anche senza fissare limiti.