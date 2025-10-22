Dagli inviati

Allenamento pre Rapid Vienna, presente alla seduta anche Daniele Pradè

Redazione FV
Lorenzo Della Giovanpaola e Andrea Giannattasio

Domani pomeriggio alle 18:45 la Fiorentina affronterà in trasferta il Rapid Vienna per la seconda giornata della prima fase di Conferfence League. Alle 11:00 i viola sono scesi in campo al Viola Park per una seduta di rifinitura prima della partenza per l'Austria. Presente a Bagno a Ripoli ad assistere all'allenamento anche il direttore sportivo dei gigliati Daniele Pradè. Di seguito le immagini raccolte da FirenzeViola.it