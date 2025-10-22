Dagli inviati

Rifinitura in vista di Rapid Vienna-Fiorentina, lavoro personalizzato per Gosens

Oggi alle 11:21Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dai nostri inviati - Lorenzo Della Giovanpaola e Andrea Giannattasio

Domani pomeriggio alle 18:45 la Fiorentina affronterà il Rapid Vienna in un match valido per la seconda giornata della fase a girone unico di Conference League. I gigliati partiranno per l'Austria nel pomeriggio e alle 11:00 hanno iniziato un allenamento di rifinitura i cui 15 minuti iniziali sono, come da prassi europea, aperti ai media. Tutti presenti i giocatori gigliati agli ordini di Stefano Pioli tranne uno, Robin Gosens. Il laterale tedesco ha svolto, come del resto anche ieri, un lavoro personalizzato. Da capire se verrà convocato o no per la trasferta dell'Allianz Stadion. Di seguito le immagini raccolte da FirenzeViola.it: 