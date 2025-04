Al via la vendita dei biglietti per Celje-Fiorentina: tutte le modalità di acquisto

Giovedì 10 aprile alle 21, la Fiorentina sarà impegnata di nuovo in Conference in Slovenia, dove giocherà l'andata dei quarti di finale con il Celje. Da oggi sono in vendita i biglietti, con i primi due giorni riservati agli abbonati. Ecco tutte le modalità riassunte dalla Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica che, da oggi 01/04/2025 ore 15:00 e fino a lunedì 07/04/25 ore 12:00, saranno disponibili i biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per l’ andata dei Quarti di Finale di UEFA Conference League 2024/25, in programma allo Z'DEŽELE STADIUM di Celje (Slovenia), giovedì 10/04/2025 ore 21.00 CEST. I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 16,50 (compresa prevendita).

I biglietti saranno in vendita con le seguenti modalità:

PRIMA FASE - PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2024/25

Dalle ore 15.00 del 01/04/2025 fino alle ore 09.59 del 03/04/2025, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2024/25, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM/GOLD in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.

SECONDA FASE - POSSESSORI INVIOLA PREMIUM/GOLD

Dalle ore 10.00 del 03/04/2025 fino alle ore 12.00 del 07/04/2025, fase dedicata ai possessori di INVIOLA PREMIUM/GOLD, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.

Il sistema genererà una ricevuta di pagamento che non garantisce, di per sé, l'accesso allo Z'Dezele Stadium di Celje (Slovenia). Per poter accedere allo stadio, bisognerà infatti presentare il biglietto ufficiale, che si riceverà per mail all’indirizzo dell’account Vivaticket utilizzato per l’acquisto, entro il 09/04/2025. Il mittente della mail contenente il biglietto e le informazioni utili sarà fiorentinapoint@acffiorentina.it.

Per l’acquisto è necessario essere possessore della INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD ed inserire in fase di compilazione i propri dati anagrafici come riportati sulla tessera. Nuove tessere sottoscritte saranno attive dal giorno successivo all’emissione. Eventuali nuove tessere richieste da cittadini sloveni non saranno attive per l’acquisto dei biglietti del settore riservato ai tifosi della Fiorentina".