Acquisti in Serie A, Fiorentina 7°: Milan il più spendaccione
Il primo settembre in Italia, così come negli altri top5 campionati europei, si è chiuso il mercato. Tuttomercatoweb.com ha deciso di stilare la classifica delle formazioni di Serie A più spendaccione in questa sessione estiva di trattative. La Fiorentina si trova in settima posizione con 90,9 milioni di euro spesi tra acquisti e riscatti. Prima posizione per il Milan che ha speso addirittura 164 milioni di euro. Da sottolineare comunque come i meneghini siano anche primi nella classifica degli incassi dalle cessioni con un +169,3 milioni derivanti dalle uscite. Dietro ai rossoneri c'è la Juventus di Tudor con una spesa totale di 137,3 milioni di euro, mentre l'ultimo gradino del podio appartiene all'Atalanta (125,8 milioni di euro). Di seguito la classifica completa:
CLASSIFICA ACQUISTI
1. Milan: 164 milioni di euro
2. Juventus: 137,3 milioni di euro
3. Atalanta: 125,8 milioni di euro
4. Napoli: 115 milioni di euro
5. Como: 107,45 milioni di euro
6. Inter: 92,7 milioni di euro
7. Fiorentina: 90,9 milioni di euro
8. Roma: 63,6 milioni di euro
9. Bologna: 51 milioni di euro
10. Parma: 39,3 milioni di euro
11. Cagliari: 37,3 milioni di euro
12. Udinese: 34,5 milioni di euro
13. Lazio: 29,9 milioni di euro
14. Torino: 19,6 milioni di euro
15. Sassuolo: 18,7 milioni di euro
16. Hellas Verona: 16,6 milioni di euro
17. Lecce: 15,96 milioni di euro
18. Cremonese: 14,75 milioni di euro
19. Pisa: 11,4 milioni di euro
20. Genoa: 0 euro
