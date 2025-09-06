Aggiornamento su Gudmundsson, lunedì il rientro a Firenze per svolgere tutti gli accertamenti
Albert Gudmundsson si è infortunato ieri sera nella sfida, valida per il girone di qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, contro l'Azerbaijan. Al minuto 66, dopo aver segnato la rete del momentaneo 4-0, il numero 10 gigliato si è accasciato a terra per un problema alla caviglia. Come annunciato dalla federcalcio del paese atlantico l'ex Genoa non sarà disponibile per la sfida contro la Francia in programma martedì. Una scelta che la federazione islandese ha preso insieme al giocatore e alla Fiorentina.
Sulle sue condizioni filtra ottimismo ma le parti in causa hanno preferito non rischiare. Come raccolto da FirenzeViola.it Gudmundsson farà quindi ritorno a Firenze lunedì pomeriggio.
© 2025 firenzeviola.it
