ACF-SALERNITANA, I numeri della sfida

Giorno di vigilia in casa viola: domani la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata nel match delle 15 contro la Salernitana, per una sfida che torna dopo più di venti anni nel massimo campionato. Ecco qualche numero, fornito dalla Lega Calcio di Serie A, sull'incrocio del Franchi:

La Fiorentina ha vinto, senza subire gol, entrambe le partite casalinghe contro la Salernitana in Serie A TIM: la squadra campana è, con Lecco, Legnano, Spezia e Treviso una delle cinque contro cui i viola hanno il 100% di successi interni e di clean sheet. La Fiorentina è la terza squadra negli ultimi 50 anni a non aver pareggiato nessuna delle prime 16 gare in una stagione di Serie A TIM, dopo la Juventus 2016/17 e l’Udinese 2017/18 - entrambe non hanno impattato neanche la 17ª partita giocata. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di campionato, segnando sempre almeno tre reti: i viola hanno ottenuto solo tre volte almeno cinque successi interni con 3+ gol segnati in Serie A TIM, nel 1949 (cinque), nel 1959 (nove) e nel 1960 (cinque).

La Salernitana, in queste prime 16 partite, ha avuto due allenatori diversi, in otto gare ciascuno: l’andamento è stato identico, con una vittoria, un pareggio e sei sconfitte e addirittura la stessa differenza reti di -11 (un gol segnato e un gol subito in meno per Colantuono). Dopo una serie di quattro gare esterne perse consecutive, la Salernitana ha subito solamente due sconfitte nelle quattro più recenti, con una vittoria e un pareggio a completare. La Salernitana ha il peggior attacco di questo campionato, con 11 gol all'attivo ed è la squadra con meno tiri nello specchio (46) - Dusan Vlahovic ha segnato più gol di tutta la squadra campana (13), con la metà delle conclusioni nello specchio (23).

Dusan Vlahovic, a segno in tutte le ultime quattro partite di Serie A TIM, ha realizzato 30 gol nel 2021: negli ultimi 60 anni nel massimo campionato italiano hanno fatto meglio solamente Cristiano Ronaldo nel 2020 (33 con la Juventus) e Luca Toni nel 2005 (31 con Fiorentina e Palermo). Nicolás González ha fornito tre assist in questo campionato e nelle sue due stagioni in Bundesliga non ha mai fatto meglio (due nel 2020/21 e tre nel 2018/19): i suoi tre passaggi vincenti sono stati per tre compagni diversi (Sottil, Vlahovic e Maleh). Prima di passare alla Salernitana, Franck Ribéry ha giocato 50 partite e segnato cinque gol con la Fiorentina in Serie A TIM; ha disputato quattro sfide contro la sua ex squadra, tra il 2008 e il 2010 con la maglia del Bayern Monaco, trovando solo un passaggio vincente