ACF, Prima per indice di pericolosità. Le top...

Gli analisti del calcio hanno inventato un indice percentuale chiamato “Field Tilt”, in grado di rivoluzionare il concetto di possesso palla e dominio della partita. Ossia viene considerato quanto la squadra in questione sta con il pallone tra i piedi negli ultimi venti metri. Zona in cui, di norma, si creano più azioni pericolose. Ed è incredibile ma vero. La Fiorentina, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è prima in Serie A per indice di pericolosità negli ultimi venti metri (65,92%). Nonostante la squadra di Italiano, eccezion fatta per l'ultima partita, faccia molta fatica a fare goal possiede il primato in questa classifica. Quasi un controsenso verrebbe da dire.

Le altre squadre di Serie A, come per esempio la Juventus, si trova in sedicesima posizione con una percentuale sul 25%, lo stesso numero della Cremonese, peggio hanno fatto solo Lecce, Verona, Monza e Spezia). Di conseguenza squadre come Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio, rimangono sotto la Fiorentina. Nonostante abbiano fatto più goal dei viola.