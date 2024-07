ABBONAMENTI, Nonostante i lavori prezzi di molti settori più alti

FirenzeViola.it

E' appena stata annunciata la campagna abbonamenti della Fiorentina e non è sfuggito l'aumento della tessera stagionale in molti settori, nonostante un Franchi "ridotto" per i lavori. Ad esempio per gli abbonati della curva Fiesole ormai abbattuta, che dovranno spostarsi in curva Ferrovia hanno avuto un incremento del prezzo anche se di 10 euro che diviso tra le gare (più la prima di Coppa Italia). E gli incrementi per certi settori arrivano a circa 100 euro. In altri settori invece i prezzi sono stati diminuiti, in particolare in tribuna vip. Ecco il confronto settore per settore anche se alcuni non sono più disponibili e la scorsa stagione c'era distinzione tra abbonamento easy e Pro con tutta una serie di servizi. La Fiorentina giustifica con una scelta strategica studiata dagli appositi reparti.

Tribuna Vip

2023-2024: Intero Easy 2827, Pro 3212 Ridotto: Easy, 2527, pro 2829

2024-2025 Intero 2781 Ridotto: 2503

Tribuna Onore

2023-2024: Intero Easy 1999, Pro 2239 Ridotto: Easy, 1759, pro 1970

2024-2025 Intero 2061 Ridotto: 1885

Poltronissima

2023-2024: Intero Easy 1198, Pro 1342 Ridotto: Easy 1054, pro 1184

2024-2025 Intero 1198 Ridotto: 1078

Tribuna Laterale

2023-2024: Intero Easy 666, Pro 743 Ridotto: Easy 584, pro 656

2024-2025 Intero 796 Ridotto: 716

Tribuna esterna

2023-2024: Intero Easy 321, Pro 359 Ridotto: Easy 278, pro 321

2024-2025 Intero 393 Ridotto: 353

Parterre Tribuna Centrale

2023-2024: Intero Easy 848, Pro 949 Ridotto: Easy 743, pro 834

2024-2025 Intero 1007 Ridotto: 906

Parterre Tribuna

2023-2024: Intero Easy 604, 676 Ridotto: Easy 532, pro 599

2024-2025 Intero 728 Ridotto: 656

Parterre Tribuna Laterale

2023-2024: Intero Easy 426, Pro 474 Ridotto: Easy 374, pro 417

2024-2025 Intero 479 Ridotto: 431

Maratona Centrale

2023-2024: Intero Easy 695, Pro 781 Ridotto: Easy 613, pro 685

2024-2025 Intero 815 Ridotto: 733

Distinti Maratona

2023-2024: Intero Easy 484, Pro 541 Ridotto: Easy 426, pro 479

2024-2025 Intero 575 Ridotto: 517

Maratona

2023-2024: Intero Easy 484, Pro 541 Ridotto: Easy 426, pro 479

2024-2025 Intero 450 Ridotto: 405

Parterre Maratona Coperta

2023-2024: Intero Easy 848, Pro 949 Ridotto: Easy 743, pro 834

2024-2025 Intero 1016 Ridotto: 914

Parterre Maratona Scoperto

2023-2024: Intero Easy 484, Pro 541 Ridotto: Easy 426, pro 479

2024-2025 Intero 575 Ridotto: 517

Curva Ferrovia, anno scorso Curva Fiesole

2023-2024: Intero Easy 239, Pro 268 Ridotto: Easy 210, pro 239

2024-2025 Intero 278 Ridotto: 249