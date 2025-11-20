Vlahovic contro la Fiorentina: le statistiche dell'attaccante

L'ex attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che attualmente gioca per la Juventus è senza dubbio da sempre uno dei giocatori protagonisti e più discussi per questa sfida. Tuttavia è rientrato dagli impegni con la Serbia con qualche problema fisico, perciò non sappiamo ancora se sarà convocato per la partita di sabato. Da quando è arrivato alla Juventus, Vlahovic ha avuto diverse occasioni per sfidare la Fiorentina e le sue prestazioni in base alle statistiche sono state oggetti di dibattito.

Ha giocato per la prima volta partendo da titolare in maglia bianconera contro la Fiorentina in Coppa Italia il due marzo 2022. E' partito titolare in campionato contro la Fiorentina solo tre volte, poi è entrato due volte nel corso della partita e altre due volte è restato in panchina, l'ultima risale proprio al sedici marzo 2025. Un altro dato molto importante è che ad oggi l'attaccante non ha mai segnato un gol contro la sua ex squadra.