FirenzeViola Vanoli e gli appunti presi su Fortini terzino per una futura difesa a 4

vedi letture

Contro la Juventus la Fiorentina dovrebbe continuare a giocare con la difesa a tre, perché, come aveva annunciato Paolo Vanoli alla presentazione, la squadra è strutturata per giocarci. Mossa saggia di chi non vuole stravolgimenti tattici per il momento, ma accorgimenti per correggere gli errori, lasciando dunque la squadra muoversi in una confort zone. Da allora sono passati dieci giorni più o meno, non abbastanza per fare esperimenti soprattutto perché in questo periodo di tempo il neo tecnico non ha avuto a disposzione i giocatori impegnati in Nazionale, tra cui appunto tre difensori come Pongracic, Comuzzo e Fortini.

Ma proprio su quest'ultimo si è soffermato il tecnico che ha guardato con attenzione evidentemente la partita dell'Under 21 azzurra prendendo sicuramente appunti. In particolare infatti ha osservato i 90 minuti di Comuzzo centrale e appunto Fortini, utilizzato da terzino sinistro da Silvio Baldini. E' in questo ruolo che oggi lo ha elogiato Vanoli, e preso sicuramente spunto per quando vorrà cambiare la difesa.

Con Gosens out per la partita con la Juve, chi lo sostituirà (Fortini o Parisi) giocherà sicuramente esterno di centrocampo del 3-5-2 (anche perché ha fatto capire di gradire l'attacco a due appunto) ma l'ex Juve Stabia potrà tornare utile per cambiare sistema di gioco in futuro o durante le partite stesse.