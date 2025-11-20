Vanoli alla ricerca della prima vittoria con la Juventus: il bilancio

Paolo Vanoli arriva al terzo scontro contro i bianconeri, ripercorriamo emozioni, tappe e risultati dell'allenatore lombardo contro la Juventus. Il primo faccia a faccia arriva nel derby di Torino, quando l'allenatore, ora sulla panchina viola, sedeva su quella granata.

All'esordio nella partita più sentita a Torino, Vanoli si schiera prudente, con il suo modulo preferito, il 3-5-2 all'Antonio Conte, suo maestro ai tempi di Chelsea e Inter. L'approccio dei suoi uomini, rispecchia l'animo dell'allenatore e per 18' il Torino domina la Juventus, ma sul primo vero tiro della partita c'è la rete di Timothy Weah, figlio d'arte del pallone d'oro George, che approfitta della respinta di Milinkovic Savic, per segnare con un facile tap-in, diventano il secondo marcatore statunitense a segnare nel derby di Torino, dopo Weston McKennie, che entrerà in campo per prendere il posto di Yildiz, autore del raddoppio al 84°.

Il ritorno la partita si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino, casa dei granata, che questa volta, in memoria dell'andata e in seguito ai numerosi infortuni, si schierano 4-4-2. Questa partita sarà tutto ciò che non è stata quella dell'andata. Pronti via, ancora Yildiz ispirato, che sblocca le marcature dopo soli otto minuti, ma da qui non inizia il dominio Juventus e allo scoccare del primo tempo, arriva la doccia gelata per i bianconeri, firmata Vlasic. Questo episodio dà inizio a una nuova partita nella ripresa, dove gli animi si scaldano fin da subito 56°, con Savona che al limite dell'area stende Karamoh senza fallo secondo l'arbitro. Il mancato fischio di Fabbri fa scattare Vanoli, che intraprende una disputa con Thiago Motta. Una volta calmati gli animi entrambi gli allenatori vengono espulsi. Il derby di ritorno terminerà con il risultato di 1-1, dimostrando come Paolo Vanoli sia in grado, anche in una situazione difficile, come quella del Torino martoriato dagli infortuni, di trovare il meglio nei suoi giocatori per raggiungere l'obiettivo.

Oggi quell'obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, partendo già domenica dalla partita più sentita nel'ambiente fiorentino. Il tecnico della Fiorentina esce da questa bilancio Juventus, con una sconfitta e un pareggio, manca solo la vittoria ed è quello in cui spera tutta Firenze.