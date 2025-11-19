Prandelli su Vanoli: "Non è l'ultimo arrivato, spero trovi le soluzioni"
FirenzeViola.it
Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è l’intervista rilasciata da Cesare Prandelli a La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina all’ultimo posto in Serie A è la cosa che mi stupisce di più. Vanoli l’ha ereditata da Pioli, che è un grande tecnico. Se Stefano non ce l’ha fatta, un problema c’è senz’altro. Vanoli non è l’ultimo arrivato, mi auguro individui in fretta le soluzioni". CLICCA QUI per l’intervista completa.
Pubblicità
Notizie di FV
Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?di Stefano Prizio
Le più lette
1 Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Copertina
FirenzeViolaGianluca Petrachi: "Nessun contatto coi viola, ma ci ho sperato. La squadra è presuntuosa"
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com