Prandelli su Vanoli: "Non è l'ultimo arrivato, spero trovi le soluzioni"

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è l’intervista rilasciata da Cesare Prandelli a La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina all’ultimo posto in Serie A è la cosa che mi stupisce di più. Vanoli l’ha ereditata da Pioli, che è un grande tecnico. Se Stefano non ce l’ha fatta, un problema c’è senz’altro. Vanoli non è l’ultimo arrivato, mi auguro individui in fretta le soluzioni". CLICCA QUI per l’intervista completa.