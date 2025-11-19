Ecco Mazza e Sandri: le due nuove figure inserite nello staff di Vanoli

Una delle news più cliccate di oggi su FirenzeViola.it è quella riguardo le due nuove figure che sono state inserite nello staff di Paolo Vanoli, ossia Giuseppe Mazza (Preparatore Atletico) e Lorenzo Sandri (Match analyst), entrambi provenienti dalla Primavera. CLICCA QUI per leggere l’articolo integrale.