Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta e conferenza
Redazione FV

Basta con le doppie sedute, almeno fino alla gara di sabato contro la Juventus: la Fiorentina tornerà a svolgere allenamenti singoli, in particolare quello di oggi è previsto in mattinata alle 10. Mentre a partire dalle 12 ecco la conferenza stampa di presentazione della sfida coi bianconeri, a cura del tecnico Paolo Vanoli nel Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.