Viola, una difficoltà offensiva e difensiva mai così grave nell'era Commisso

La Fiorentina, dopo l'ottavo turno di Serie A 2025-2026, presenta un bilancio preoccupante: 7 gol segnati e 12 subiti. È il peggior dato offensivo e difensivo da quando Rocco Commisso ha acquisito il club. Rispetto alle stagioni precedenti, dove la squadra aveva segnato tra i 15 e i 18 gol a questo punto del campionato, l'attuale rendimento è nettamente inferiore. Anche in termini difensivi, la situazione è critica: mai prima d'ora la Fiorentina aveva subito così tanti gol in questo periodo. Nelle stagioni passate, la squadra aveva mostrato una certa solidità sia in attacco che in difesa. Ad esempio, nel 2024-2025, con Palladino alla guida, i viola avevano segnato 15 gol e subito 8, mentre nel 2023-2024, con Italiano, avevano realizzato 18 reti e incassato 11. Anche nelle stagioni precedenti, pur con alti e bassi, la differenza reti era stata generalmente positiva. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.