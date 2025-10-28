FirenzeViola Un saldo di reti sconfortante: mai così male nell'era Commisso. La ricostruzione

Domenica pomeriggio la Fiorentina ha segnato per la prima volta in campionato più di un gol nella stessa partita. Un dato confortante e sconfortante allo stesso tempo, perché palesa le enormi difficoltà realizzative della squadra di Pioli. C'è un'altra statistica davvero sconfortante: per la prima volta da quattro stagioni a questa parte, la Fiorentina all'ottavo turno di Serie A ha subìto molti più gol di quanti ne abbia segnati. Il quadro attuale racconta di 7 reti messe a referto e di 12 incassate.

Le tre stagioni precedenti.

L'annata 2024-2025, e cioè quella di Palladino, i viola sono arrivati all'ottava giornata con 15 gol segnate, e solo 8 subite. Uno bilancio in attivo di 7 reti. Non a caso, di questi tempi, l'umore era ben diverso. Nel 2023-2024 Italiano si apprestava ad allenare la Fiorentina per l'ultima volta: dopo otto gare la sua squadra aveva già siglato 18 reti incassandone 11. Stesso scarto della stagione precedente. Nel 2022-2023, invece, i gol segnati corrispondevano esattamente ai subiti: 7.

Le prime annate di Commisso.

Le prime otto giornate in assoluto di Italiano alla Fiorentina non furono fortunate sulla differenza gol fatti/subiti: 10 contro 12. Ma l'annata precedete, la seconda della gestione Commisso, andò comprensibilmente peggio: era il 2020-2021 e con Iachini furono siglati 10 gol, mentre incassati 13. Infine nel 2019-2020, con Montella, il bilancio fu positivo all'ottavo turno della stagione: 12 gol fatti e 10 subiti. Quel che è certo è che la tendenza negativa attuale non ha eguali.

Il quadro dei gol segnati/subiti nell'era Commisso.

2025-2026

GF: 7

GS: 12

2024-2025

GF: 15

GS: 8

2023-2024

GF: 18

GS: 11

2022-2023

GF: 7

GS: 7

2021-2022

GF: 10

GS: 12

2020-21

GF: 10

GS: 13

2019-2020

GF: 12

GS: 10