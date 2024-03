VIOLA PARK, L'opera inaugurata con le api da Barone

Resterà per sempre nella storia della Fiorentina, Joe Barone. Non solo perché è stato il direttore generale della società per quasi cinque anni ma anche, se non soprattutto, per la realizzazione del Rocco B. Commisso Viola Park che porta sì il nome del presidente ma, proprio come la foto in calce alla notizia, è stato realizzato grazie al lavoro nell'ombra del dirigente scomparso oggi.

Un'opera che Barone ha seguito passo passo fin dalla posa del primo ulivo, comunicato in diretta Facebook assieme a Commisso e a tutto il resto della società, fino all'inaugurazione del centro sportivo la scorsa estate. Un'inaugurazione nella quale "Joe" è stato protagonista assoluto, girando in ape car per le vie di Bagno a Ripoli promuovendo il "brand Fiorentina", come diceva spesso il dirigente, e mostrando i due mezzi di locomozione con grande orgoglio.

Ne seguiva ogni passaggio ogni giorno, varcando i cancelli della struttura la mattina e lasciandola la sera: se il Viola Park è stato portato a termine ed è un centro sportivo individiato da tutto il mondo calcistico, grande merito è proprio di Joe Barone.