VIOLA, Contro il Venezia 4 vittorie nel nuovo millennio

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domenica alle 18.30 la Fiorentina affronterà al Franchi il Venezia per la seconda giornata di Serie A. Una sfida, quella tra veneti e gigliati, che nel nuovo millennio tra Serie A, Serie B e Coppa Italia si è giocata dieci volte. Il bilancio è, seppur di poco, in favore dei viola che hanno trionfato in 4 occasioni. La prima, dopo 3 confronti nel corso dello stesso anno tra Serie A e quarti di finale di Coppa Italia, è datata 14 maggio 2000. La formazione allora allenata da Giovanni Trapattoni si impose al Franchi, alla 34° di campionato, sui lagunari per 3-0 grazie alla tripletta di Batistuta.

Del settembre del 2001 invece è il secondo successo gigliato. Sempre in massima serie i toscani si imposero per 3-1 sul Venezia di Prandelli grazie alle reti di Chiesa e di Nuno Gomes(doppietta). L'unica vittoria viola in Serie B è arrivata nella 42° giornata del campionato 2003-2004. I ragazzi di Mondonico, che a fine stagione verranno promossi in Serie A, batterono al Penzo gli arancioneroverdi per 2-0 grazie ai gol di Vryzas e Riganò. Infine nell'ultimo incrocio tra le due squadre nella stagione 2021-2022 è arrivato l'ultimo successo viola. La Fiorentina di Italiano passò, grazie al gol di Torreira, al Franchi sul Venezia, che a fine stagione verrà retrocesso in Serie B, allenato dall'attuale tecnico del Verona Zanetti.

Tre pareggi e due sconfitte poi per la Fiorentina nel corso del 21° secolo contro il Venezia. Ultima vittoria lagunare nella gara di andata della stagione - 2021-2022 - del ritorno in Serie A dei veneti. Al Penzo gli arancioneroverdi batterono la formazione all'epoca allenata da Italiano per 1-0 con il gol di Aramu. L'ultimo pareggio invece è datato 14 dicembre 2003, quando al Franchi, in Serie B, gigliati e veneti si fermarono sul risultato di 1-1 con le reti rispettivamente di Riganò e Miramontes.