Verso Vienna: rotazione sulle fasce, Gosens e Dodo possono riposare

vedi letture

Su FirenzeViola.it ecco alcuni aggiornamenti sullo stato di salute della Fiorentina a quarantotto ore dalla sfida di Conference contro il Rapid Vienna. La trasferta europea deve essere anche un momento per dare respiro a qualche big in vista di Bologna e Inter, soprattutto a chi ha recuperato in fretta dagli acciacchi o a chi non è nella massima forma.

Se davanti Kean, recuperato velocemente dal problema alla caviglia, potrebbe dunque lasciare spazio a Piccoli e/o Dzeko, anche sulle fasce dovrebbe esserci qualche novità di rilievo. Oggi Gosens, che domenica è tornato al gol contro il Milan, si è allenato a parte anche se non ci sono problematiche particolari. L'esterno però, che non ha avuto un inizio di stagione brillante, può aver bisogno di fare un lavoro individuale. Parisi, protagonista involontario (e ingenuo) dell'episodio del rigore (che è stato confermato non esserci), è già pronto anche se in quella posizione Pioli ha provato anche altri giocatori.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO