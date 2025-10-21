FirenzeViola Torna la Conference, Pioli dà respiro a qualche big: cambi in vista sulle fasce

vedi letture

La Fiorentina, smaltita l'amarezza per la sconfitta con il Milan, si butta anima e corpo nella partita di Conference. Con la classifica di serie A compromessa, la squadra viola deve fare il proprio percorso in Europa e mettere al sicuro il prima possibile la League Phase. Ma la trasferta di Vienna deve essere anche un momento per dare respiro a qualche big in vista di Bologna e Inter, soprattutto a chi ha recuperato in fretta dagli acciacchi o a chi non è nella massima forma.

Se davanti Kean, recuperato velocemente dal problema alla caviglia, potrebbe dunque lasciare spazio a Piccoli e/o Dzeko, anche sulle fasce dovrebbe esserci qualche novità di rilievo. Oggi Gosens, che domenica è tornato al gol contro il Milan, si è allenato a parte anche se non ci sono problematiche particolari. L'esterno però, che non ha avuto un inizio di stagione brillante, può aver bisogno di fare un lavoro individuale. Parisi, protagonista involontario (e ingenuo) dell'episodio del rigore (che è stato confermato non esserci), è già pronto anche se in quella posizione Pioli ha provato anche altri giocatori.

Come di recuperare dalla botta al ginocchio di qualche settimana fa può aver bisogno Dodo. Il giocatore, ben inteso, ha recuperato tanto che con il Milan ha giocato tranquillamente, ma il tour de force tra Bologna e Inter nel giro di una settimana può suggerire al tecnico e al giocatore di rimanere a riposo e fare spazio a Niccolò Fortini che in Conference ha già debuttato, giocando 18', così come in serie A (77' tra Como e Roma). Peccato per la sua fugace apparizione in Nazionale Under 21, quando subentrato in corsa al77', è uscito dopo 8 minuti per due ammonizioni rimediate nel giro di pochi minuti appunto.