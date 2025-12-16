Nuovi ingressi in società tra manager d'esperienza ed ex viola
La Fiorentina è in crisi di risultati e la situazione inizia a farsi drammatica. Oltre alla figura dell'allenatore in bilico, si discute anche di una figura manageriale da inserire in società.
E tra questi, oltre al solito Giuntoli, ci sono Pietro Lo Monaco e Walter Sabatini che accetterebbero di buon grado. Ma secondo La Repubblica ad esempio la figura che potrebbe entrare è un ex calciatore viola carismatico e più giovane, tipo Borja Valero.
