Nuovi ingressi in società tra manager d'esperienza ed ex viola

La Fiorentina è in crisi di risultati e la situazione inizia a farsi drammatica. Oltre alla figura dell'allenatore in bilico, si discute anche di una figura manageriale da inserire in società.

E tra questi, oltre al solito Giuntoli, ci sono Pietro Lo Monaco e Walter Sabatini che accetterebbero di buon grado. Ma secondo La Repubblica ad esempio la figura che potrebbe entrare è un ex calciatore viola carismatico e più giovane, tipo Borja Valero.