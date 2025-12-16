Sondaggio: quale giocatore sacrifichereste per fare mercato a gennaio?

Tra circa quindici giorni si aprirà ufficialmente il mercato invernale e la Fiorentina dovrà provare a sistemare la rosa con cessioni ed acquisti. Ogni nuovo arrivo dovrà comunque essere anticipato da un'eventuale cessione, sia per una questione economica, sia per una questione numerica. Tra i giocatori in partenza per fare spazio al mercato in entrata potrebbero esserci anche alcuni giocatori tra i più rappresentativi, magari che possano permettere al club di ottenere un po' di milioni per acquistare giocatori che aiutino la Fiorentina ad uscire dalle difficoltà.



Da Kean a De Gea, passando per Dodo, Gudmundsson, Gosens, Fagioli e Comuzzo, sono in tanti che potrebbero essere presi in considerazione in chiave mercato in uscita. La domanda di FirenzeViola per il sondaggio di oggi riguarda proprio questo tema: quale giocatore sareste pronti a sacrificare per fare mercato a gennaio? 

