Vanoli a tempo, tra i successori anche un Pioli-bis: ecco perché
FirenzeViola.it
Di ieri la conferma a Paolo Vanoli, almeno fino alla gara con l'Udinese. Il tecnico deve insomma arrivare a Natale con dei risultati e soprattutto la sensazione di aver inciso sulla rosa a disposizione. Tra call con Commisso e confronti insomma si è arrivati alla fiducia a tempo.
Tra i possibili successori c'è anche l'ipotesi di un ritorno di Pioli. Il tecnico è ancora legato alla Fiorentina da un accordo milionario e se il club dovesse richiamarlo non potrà rifiutarsi (salvo dimissioni e quindi perdita del maxi-ingaggio).
